Планът на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна беше представен на Киев. Твърди се, че Вашингтон и Москва са работили заедно по документа.

► Ето някои от основните моменти:

• Украйна да се съгласи да заложи в Конституцията си, че няма да се присъединява към НАТО, а НАТО да се съгласи да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

• НАТО да се съгласи и да не разполага войски в Украйна.

• Числеността на украинските въоръжени сили да бъде ограничена до 600 000 души.

• Що се отнася до териториите - Крим, Луганск и Донецк, да бъдат признати за руски, включително от Съединените щати.

• Херсон и Запорожие да бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало признаване по линията на контакт.

• Русия да се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона. • Украинските сили да се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента. И тази зона да се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

• Украйна трябва да проведе избори до 100 дни след подписването на договора.

• Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде пусната в експлоатация под надзора на Международната агенция за атомна енергия, като произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна.



• Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

Белият дом: Тръмп работи с Киев и Москва за прекратяване на войната възможно най-бързо



Доналд Тръмп потвърди, че е дал краен срок на Зеленски да отговори. Той е след по-малко от седмица - на американския Ден на благодарността.

Володимир Зеленски се обърна към украинците с думите, че моментът е ключов и натискът върху страната - много голям.

„Сега е един от най-трудните моменти в нашата история. Сега натискът върху Украйна е един от най-силните. Украйна може да се окаже изправена пред много труден избор. Или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или трудните 28 точки, или изключително трудна зима, най-трудната. И допълнителни рискове“, заяви той.

Това обръщение звучи като подготовка на гражданите, че Украйна може да бъде принудена да приеме условия, които досега отхвърляше. Зеленски добави, че все още се преговаря.

„Не правим гръмки изявления, ще работим спокойно с Америка и всички партньори. Ще има конструктивно търсене на решения с нашия основен партньор“, добави той.

Мирът в Украйна – възможен ли е на каква цена?

Според източници на агенция „Ройтерс” Съединените щати оказват на Украйна по-силен натиск да приеме плана, от който и да е било момент досега. Включително със заплахи да спрат предоставянето на разузнавателна информация и доставките на оръжие. В същото време Русия казва, че Съединените щати не са им изпратили плана за мир.

„Официално не сме получавали нищо. Научаваме от медиите”, заяви Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

Нещо повече, според Кремъл, конкретни преговори не се водят.

„Има определени съображения на американската страна, но по същество в момента нищо не се обсъжда”, добави Песков.

Американците казват, че Русия знае за плана. Както и че преговори за съставянето му вървят от доста време.

„Специалният пратеник Уиткоф и Марко Рубио работят без излишен шум по плана от около месец. Те преговарят с двете страни, както с Русия, така и с Украйна, за да разберат с какво биха се ангажирали, за да постигнат траен и устойчив мир”, заяви Карълайн Левит, говорител на Белия дом.

Сред тези, които не знаят какво е съдържанието на предполагаемото споразумение, е и Европейският съюз. Където и до момента се намират 5 милиона украински бежанци.

„Европейският съюз не е официално уведомен за никакви планове. Според мен, в такъв случай няма смисъл да коментираме. Мога само да повторя, че Европейският съюз остава напълно ангажиран с осигуряването на непоколебима подкрепа за Украйна, основана на принципите на Устава на Организацията на обединените нации“, добави Антониу Коща, председател на Европейския съвет.

Коментар дойде и от президента на Русия Владимир Путин. "Американският план може да „положи основата“ за мирно споразумение за Украйна", заяви той.

И допълни, че руската армия ще завземе още територии, ако Украйна отхвърли плана на САЩ - заплаха, която е отправял многократно и преди.