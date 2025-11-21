Президентът на САЩ Доналд Тръмп работи с Киев и Москва за прекратяване на войната възможно най-бързо. Това заяви представител на американската администрация пред АФП след разпространението на американско предложение, което шокира Украйна и нейните европейски съюзници.

„Президентът Тръмп работи и с двете страни, за да сложи край на войната възможно най-скоро. Тя продължава прекалено дълго и отне твърде много безсмислени човешки животи“, заяви представител на Белия дом пред АФП.

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна със Зеленски

Без да разкрива подробности за предложените точки, за които се съобщава, че в голяма степен отразяват руските искания, Киев уточни, че Зеленски очаква разговор с Тръмп през следващите дни.

В четвъртък от Белият дом заявиха, че планът за мир е добър и за двете страни, отхвърляйки критики, че отразява голяма част от руските искания.

