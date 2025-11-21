Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна с президента Володимир Зеленски, предаде "Ройтерс". Четиримата европейски лидери проведоха телефонен разговор.

По време на него Зеленски заяви, че украинските сили трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си. Това съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор. Той допълни, че Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир.

Планът на Тръмп: 28 точки за мир между Украйна и Русия

"Четиримата европейски лидери освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност", заяви германският правителствен говорител.

Същевременно запознати източници заявиха, че САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. Ако това не се случи, то Щатите предупреждават, че ще преустановят споделянето на разузнавателни информации с Украйна.

Редактор: Дарина Методиева