В студиото на "Здравей, България" експертът по международна сигурност Ивайло Иванов, журналистът Чавдар Стефанов и авторът Свилен Спасов анализираха предполагаем мирен план от 28 точки на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна. Според документа, публикуван от Associated Press, планът предвижда Киев да направи сериозни компромиси – да признае руския суверенитет над Крим, Донецк и Луганск, да се откаже от членство в НАТО чрез конституционни промени и да ограничи армията си до 600 000 души. В замяна САЩ биха предоставили гаранции за сигурността на Украйна, а Русия ще бъде реабилитирана на международната сцена.

Журналистът Чавдар Стефанов изрази мнение, че повечето от предложенията не са нови и вече са били обсъждани. Той подчерта, че планът е разработен без консултации с ключови страни.

"Лошото е, че това не е съгласувано с Европа и с Украйна, въпреки че от Белия дом твърдят, че било разговаряно и с Украйна, и с Русия", заяви Стефанов. Според него основната цел на Тръмп е да прекрати войната на всяка цена, без да се интересува от детайлите и дългосрочните последици. "Това, което Тръмп иска, е да спре войната по какъвто и да е начин. Него не го интересуват подробностите", обобщи той.

Експертът по сигурност Ивайло Иванов беше категоричен, че подобен план е неприемлив както за Украйна, така и за Европа, защото легитимира руската агресия и обслужва дългосрочните цели на Кремъл. "На практика тези 28 точки нямат много нови неща, а такива, които вече сме чували. Този план е абсолютно неприемлив и за Украйна, и за Европа, защото това, което Русия иска и много пъти сме го подчертавали, не е територия, не е Украйна. Русия иска да преформатира средата за сигурност и реда, по който се гарантира сигурността в Европа, или казано по-просто за хората, Русия иска своя собствена сфера на влияние, в която да може да прави каквото си иска. Трябва да си даваме сметка, че България е в тази сфера на влияние, която Русия иска", подчерта Иванов.

Свилен Спасов обърна внимание на точката, предвиждаща намаляване на украинската армия, като я определи за най-сериозния проблем в плана. "Най-тежката част е намаляването на числеността на украинската армия. В момента Украйна е най-силната армия в Европа", заяви Спасов. Той изрази силен скептицизъм относно идеята на Тръмп да откъсне Русия от Китай, като я определи като "много малко вероятна" заради дългогодишните и задълбочаващи се връзки между двете страни.

В заключение експертите се обединиха около тезата, че предложеният план, макар и да предлага път към мир, го прави за сметка на суверенитета на Украйна и дългосрочната сигурност на Европа.

