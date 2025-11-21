Украинският президент Володимир Зеленски ще разговаря с американския си колега Доналд Тръмп, след като Съединените щати представиха на Украйна проект за мирен план за край на войната с Русия. Той е бил изготвен без участието на Украйна.

В изявление от офиса на Зеленски съобщават, че страната е „съгласна да работи по разпоредбите на плана по начин, който да доведе до справедливо прекратяване на войната“. Киев не споделя никакви подробности за съдържанието на предложението. Според източници, цитирани от няколко американски медии, то включва планове Киев да се откаже от части от Донбас в източната част на страната, които все още контролира, да намали значително размера на армията си и да се откаже от голяма част от оръжията си.

От Белия дом отхвърлиха твърденията, че планът изисква големи отстъпки от страна на Украйна.

