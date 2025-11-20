Украйна обяви, че е получила „проектоплан“ на САЩ с предложения за прекратяване на войната с Русия и че е готова да обсъди съдържанието му с Вашингтон.

Канцеларията на президента Володимир Зеленски посочи, че Киев е готов „конструктивно да работи с американската страна“ и че „ще работи по пунктовете от плана, за да бъде постигнато достойно прекратяване на войната“.

Без да разкрива подробности за предложените точки — за които се съобщава, че в голяма степен отразяват руските искания — Киев уточни, че Зеленски очаква разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп „през следващите дни“.

