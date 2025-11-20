28 точки в нов таен американски план за мир в Украйна. За това съобщават през последните часове редица световни медии като „Ройтерс”, Си Ен Ен, „Уолстрийт джърнъл”, „Политико”, „Икономист”. В информациите са цитирани представители на Белия дом, според които до края на ноември може да бъде договорено споразумение за прекратяване на войната. Съобщава се за тайни контакти между екипа на Тръмп и Москва, но без участието на Украйна.

Според тези източници планът е разделен на 4 основни части и включва мир в Украйна, гаранции за сигурност ѝ, както и за сигурността в Европа, и точки за бъдещите отношения между САЩ, Русия и Украйна.

Ново мирно предложение на САЩ: Украйна да отстъпи свои територии на Русия и да намали армията си

Според изданието Axios планът предвижда Русия да получи пълен контрол върху Донбас - Донецка и Луганска област. САЩ и други държави трябва да признаят Крим и Донбас за руски, без условието Украйна също да го прави.

Запорожка и Херсонска области не се контролират изцяло от Русия. В информациите се говори, че може да бъде замразена границата по сегашната фронтова линия.

Според „Ройтерс” планът включва и намаляване на украинската армия наполовина, а предложената от Вашингтон рамка би изисквала Киев да се откаже от ключови категории въоръжение. Според „Таймс” става дума за ракети с далечен обсег.

Източници твърдят, че според плана в регионите Херсон и Запорожие линиите на контрол ще бъдат до голяма степен замразени, като Русия може да върне част от териториите, но всичко това зависи от начина, по който се водят преговорите. Не е ясно как това ще бъде прието от Украйна, защото това са условия, които тя отдавна отказва да приеме.

Ердоган след срещата със Зеленски: Процесът в Истанбул трябва да продължи

Според един от източниците екипът на Стив Уиткоф - специалният пратеник на Доналд Тръмп, всъщност е водил преговорите с Москва. Той се е срещнал със своя руски колега Кирил Дмитриев в Маями в края на октомври. Според други източници американците са имали затруднение при изготвянето на този план да формулират точно как НАТО ще участва във всичко това.

Американските власти казват, че са информирали съюзниците си в Европа, те обаче отричат да са знаели.

Информация: Галина Петрова, Любомир Бояджиев