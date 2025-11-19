Украйна е получила ново мирно предложение от САЩ, което изисква Киев да отстъпи свои територии на Русия и да намали размера на армията си с повече от половината.

Планът изглежда повтаря максималистичните условия на Русия – изисквания, които Украйна последователно отхвърля като равносилни на капитулация.

Пред агенция "Ройтерс", два източника от Вашингтон са заявили, че предложението включвало и намаляване на броя на украинската армия.

Планът предвижда също Украйна да се откаже от всички оръжия с голям обсег.

„Важен нюанс е, че не разбираме дали това наистина е идея на Тръмп или на неговото обкръжение“, каза представителят.

Според източника не е ясно какво се очаква да направи Русия в замяна.

Европейски дипломат коментира, че предложението Украйна да съкрати числеността на армията си звучи като руско искане, вместо като сериозно предложение.

Друг европейски дипломат е заявил, че не може да има никакво решение на конфликта без да се вземат под внимание позициите на Украйна и на европейските ѝ съюзници.

Американското издание Axios по-рано съобщи, че Москва и Вашингтон работят по таен план за прекратяване на войната, която продължава вече почти 4 години. Кремъл отказа да коментира информацията, а по-късно заяви, че няма нищо ново в напредъка по мирното споразумение.

Кремъл отрече, че работи по мирен план със САЩ за Украйна

Русия в момента окупира около една пета от територията на Украйна, голяма част от която е опустошена от боевете.

Москва многократно е изисквала да запази окупираните територии в южната и източната част на Украйна и Киев да ѝ отстъпи още повече земя.

През 2022 г. Москва анексира 4 украински области – Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон – въпреки че не упражнява пълен контрол над тях.

Русия анексира и Кримския полуостров от Украйна през 2014 г. и оттогава го контролира напълно.

Усилията на Тръмп да посредничи за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война – се провалиха, а миналия месец той рязко отмени планирана среща с Путин в Будапеща.

Тръмп влезе в сблъсък с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом през февруари, но наскоро изрази разочарование и раздразнение от Путин, въпреки че не крие надеждата си войната да бъде прекратена.

Редактор: Ивайла Митева