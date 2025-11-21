Володимир Зеленски обяви, че е готов за преговори и предстои да разговоря с американския си колега Доналд Тръмп. Това стана ясно от изявление на украинския президент, след като Съединените щати представиха на Украйна проект за мирен план и прекратяване на войната с Русия. Той включва украинската държава да отстъпи на Русия Донецка и Луганска области и да намали драстично армията и въоръжението си. Русия пък би се ангажирала да не напада други страни. Реалистичен ли е този мирен план и ще сложи ли край на сраженията и жертвите в Украйна? Това коментира в предаването „Пресечна точка” Румен Кънчев, експерт по геополитика и международна сигурност.

►„Това не е план, а драфт“

Експертът подчерта, че публикуваният документ не може да бъде определен като окончателен план.

„Първо, трябва да кажем, че това не е никакъв план. Това е драфт, както го нарече „Асошиейтед прес“, където бяха публикувани 28 точки. Четейки го, виждам 28 теми, по които могат да се проведат преговори. Там няма съгласуване абсолютно с никого – нито с генералния секретар на НАТО, нито с държавите, нито с Г-7, която според документа би трябвало да стане отново Г-8“, обясни той.

Според него несъгласуваността поражда въпроси дали предложенията не са предварително договорени единствено между Москва и американската страна.

Кънчев определи документа като потенциално полезен, но далеч от финален вариант.

„Да, териториалните отстъпки са факт. Там Украйна губи. Но се спира войната. Ясно е, че войната се спира и Тръмп приема той да бъде отговорник за процеса след това. Създава се мирен съвет, ръководен от американския президент, който трябва да решава всички въпроси по уреждането на конфликта“, поясни той.

Експертът акцентира върху липсата на позиции на НАТО:

„Не е разговаряно по въпросите за разширяването на НАТО. В текста има противоречие: първо пише, че Украйна няма да иска членство и ще го запише в конституцията си, а след това – че НАТО спира разширяването си. Това приема ли се от държавите членки? Това са сериозни геополитически въпроси“, допълни той.

Относно възможността Зеленски да одобри плана, Кънчев уточни:

„Зеленски не може сам да сложи подписа си. Това е въпрос на решение на Народното събрание на Украйна. Какво ще реши Радата – ние не знаем“.

► Точка 17 от документа

Експертът открои точка 17 като най-важната:

„Там се казва, че двете държави – САЩ и Русия – трябва да възстановят стратегическите си ядрени договори. Последният договор изтича на 5 февруари догодина. Ако се подпише подобен документ, светът не просто ще си отдъхне – това ще притисне Китай, чийто ядрен потенциал расте неограничено“, поясни Кънчев.

