Снимка: iStock
Единият от пострадалите е с комоцио
Необичаен инцидент с двама ранени в град Генерал Тошево. Около 21:40 ч. на 13 април 15-годишно момиче било зад волана на автомобил, на чийто таван се возели двама 18-годишни младежи. Единият от тях бил собственик на колата.
Докато пътували в посока село Присад двамата тийнейджъри паднали от превозното средство. В резултат на инцидента единият бил настанен в МБАЛ – Добрич с комоцио и охлузни рани по главата, а другият е с охлузна рана на десния крак, но отказал медицинска помощ.
Кореспондент: Надежда КарапанчеваРедактор: Станимира Шикова
