Необичаен инцидент с двама ранени в град Генерал Тошево. Около 21:40 ч. на 13 април 15-годишно момиче било зад волана на автомобил, на чийто таван се возели двама 18-годишни младежи. Единият от тях бил собственик на колата.

Докато пътували в посока село Присад двамата тийнейджъри паднали от превозното средство. В резултат на инцидента единият бил настанен в МБАЛ – Добрич с комоцио и охлузни рани по главата, а другият е с охлузна рана на десния крак, но отказал медицинска помощ.

Кореспондент: Надежда Карапанчева

Редактор: Станимира Шикова