Британски гранични служители са конфискували около 5 тона кокаин с пазарна стойност от около 400 милиона британски лири в един от главните пристанищни терминали на Лондон, съобщи правителството в събота.

Наркотиците са били разкрити при серия от операции в пристанище „Лондон Гейтуей“ през февруари и март, като най-голямото единично залавяне е от близо 2800 пакета, скрити в пратка банани с тегло около три тона.

„Контрабандистите са положили изключителни усилия, за да избегнат разкриването, опитвайки се да възпроизведат точната форма и тегло на кашони с банани, за да скрият наркотиците сред плодове в един контейнер за превоз“, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи.

Друга пратка кокаин за 80 милиона британски лири и тегло един тон бе открита миналия месец в контейнер за превоз на южноамериканско вино.

