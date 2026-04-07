Пиян пасажер на борда на самолет на авиокомпанията „Райънеър” беше осъден на 10 месеца лишаване от свобода заради агресивно и обидно поведение по време на полет от Полша до Великобритания, предадоха „Пи Ей Мидия” и ДПА.

Стивън Блофийлд, на 61 години, бил толкова пиян по време на полета на „Райънеър”, че екипажът и съседните пътници се страхували за собствената си безопасност, отбелязват агенциите.

Съдът в Бристол получил информация, че Блофийлд е нарушил реда, докато самолетът летял от Краков до Бристол на 11 ноември миналата година. Той започнал да пие още на летището, за да успокои нервите си преди полета, и продължил да пие на борда, като започнал да обижда полския кабинен екипаж.

Деветима ранени при силна турбуленция на самолет в Германия (СНИМКИ)

Докато самолетът се приближавал към летище Бристол, британският пилот бил принуден да прекрати първия си опит за кацане, защото Блофийлд отказвал да седне и да закопчае колана си.

Когато самолетът най-накрая кацнал, полицията го очаквала, за да го арестува. „Когато полицейските служители се качили на борда и се приближили до него, установили, че е пиян, агресивен и конфликтен“, заяви прокурорът Иън Фени.

„Поради ограниченото пространство във фюзелажа на самолета са се притеснявали, че може да нападне някого и да влоши ситуацията, като забелязали, че други пътници вече са били раздразнени“, добави прокурорът.

„В крайна сметка той е бил арестуван и закопчан с белезници и при това действително се е опитал да нанесе удар, като едва не е уцелил пътника отляво“, каза Фени. „Главният полицейски служител описва обидното поведение на подсъдимия буквално като най-лошото, което е трябвало да понесе през 20-те си години като полицай“, заяви прокурорът.

Редактор: Ивета Костадинова