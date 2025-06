Самолет на авиокомпанията "Райънеър" кацна извънредно в Южна Германия, защото 9 пътници на борда му пострадаха при силна турбуленция, причинена от гръмотевична буря, съобщи полицията. Самолетът е изпълнявал полет до Милано.

Nine people were injured after a Ryanair flight from Berlin to Milan encountered severe turbulence over southern Germany on Wednesday, June 4, forcing an emergency landing in Memmingen.



The plane was buffeted by thunderstorms, with reports of passengers being thrown from their… pic.twitter.com/DnJ4VAXFrf