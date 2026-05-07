Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна във Ватикана, където му предстои среща с папа Лъв XIV.

Посещението се провежда на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Светия престол. Американският президент Доналд Тръмп нееднократно отправя остри критики към папата, особено заради позицията му по конфликта в Иран и миграционната политика на САЩ.

Лъв XIV отхвърли обвиненията на Тръмп, че подкрепя Иран да притежава ядрено оръжие

Кортежът на Рубио премина при засилени мерки за сигурност през централната част на Рим, преди да достигне Ватикана малко след 11 часа местно време. Очаква се разговорът между двамата да се проведе при закрити врата и да продължи около 30 минути.

След аудиенцията държавният секретар ще има отделна среща с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин, който играе ключова роля във външната политика на Светия престол.

Папа Лъв XIV, първият американец начело на Римокатолическата църква, зае твърда позиция срещу военните действия срещу Иран и критикува рестриктивния подход към мигрантите в САЩ.

Именно тези позиции задълбочиха разногласията му с администрацията на Тръмп и поставят под въпрос тона на предстоящия разговор.

