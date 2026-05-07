Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Началото на този празник е поставено на 7 май 1895 г., когато руският физик Александър Попов представя своето ново откритие – първия радиоприемник в света. В много страни обаче се оспорва откритието на Попов за сметка на италианеца Гулиелмо Маркони.

От началото на 20 век в България започва работа първата радиостанция, а в края на 50-те години се появява и първата българска телевизия.

