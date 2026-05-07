След Великденските и първите майски празници българите не са ограничили пътуванията си, въпреки по-високите цени на горивата и самолетните билети. Това коментира в ефира на „Твоят ден“ директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, който представи данни за туристическата активност и очакванията за летния сезон.

По думите му притесненията, че високите цени ще доведат до спад в пътуванията, не са се оправдали. Около Великденските празници е отчетен много интензивен туристически поток, като приблизително 500 000 българи са пътували в страната, около 170 000 чужденци са посетили България, а над 120 000 българи са излезли в чужбина.

Летният сезон под заплаха: Скъпите самолетни билети водят до отлив на туристи по морето

Румен Драганов посочи, че и първите дни на май показват много силна динамика, като общият брой пътувания за периода надхвърля 1,2 милиона. По думите му това е сигнал за устойчиво високо вътрешно и входящо туристическо движение.

Той допълни, че се очаква много силен месец май, включително заради международни събития като „Джиро д’Италия“, които допълнително стимулират туристическия поток. Част от хотелите по маршрутите вече са напълно заети, а това създава и т.нар. пост-ефект, който може да доведе до още по-силен летен сезон.

Румен Драганов подчерта, че България остава предпочитана дестинация, като най-силен ръст има при спа и уелнес туризма, където местата често се резервират предварително. Силно развитие има и културният и градският туризъм, който е основен мотив за чуждестранните посетители.

Конфликтът в Близкия изток води до масови анулации и тревога в българския туристически сектор

По отношение на цените на самолетните билети той цитира данни за значителни увеличения. Вътрешните билети са поскъпнали с около 20% до 25% спрямо февруари, а на годишна база ръстът достига около 30%. При дългите маршрути увеличението е между 40% и 65%, като според него това зависи от региона, цената на горивата и типа авиокомпания.

Румен Драганов обясни, че нискотарифните авиокомпании използват предварително договаряне на цените на горивата, което ги прави по-устойчиви на краткосрочни колебания. Въпреки това и при тях се очакват промени заради общата пазарна динамика.

Той допълни, че България не е сред силно засегнатите пазари в авиационния сектор, тъй като полетите са пълни, а страната се възприема като сигурна и краткодестинационна. По думите му България дори има предимство, тъй като произвежда повече авиационно гориво, отколкото консумира.