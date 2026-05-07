Снимка: Георги Карамфилов, NOVA
-
Спортни новини (07.05.2026 - обедна)
-
Антитерористично учение се проведе във Варна
-
Над 1,2 млн. пътувания за няколко дни: Институтът за анализи и оценки в туризма отчита силен старт на май
-
Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията
-
Стряскаща тенденция при плодовете и зеленчуците: Възможно ли е цената да се увеличи 4 пъти от производителя до магазина
-
Круизният кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, отплава за Тенерифе, пътниците ще бъдат евакуирани
Според застрахователите решението на регулатора цели фалита им
Застрахователите „ДаллБогг Живот и Здраве“ излязоха на протест след решението на Комисията за финансов надзор от преди месец да забрани на дружеството да сключва нови полици в бъдеще. Според застрахователите това ги лишава от възможността за приходи и цели фалита им.
Те са подали сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че преди процедурата на комисията от тях е било поискано да плащат, за да продължат дейността си.
КФН започва проверки заради поскъпването на „Гражданска отговорност”
Снимка: Георги Карамфилов, NOVA
„От 2 април спряха продажбите на застрахователната компания за България. Преди това спряха и други пет пазара в Европа. Така се задушава едно застрахователно дружество. От 2 април рязко се повишиха цените на „Гражданска отговорност" с до 300% за мотопеди, за тежкотоварния превоз - с около 30%“, заяви Георги Шехтов, експерт по автомобилно застраховане в „ДаллБогг: Живот и Здраве АД“.
Снимка: Георги Карамфилов, NOVA
По казуса с дружеството КФН все още изчаква представянето на план за увеличение на капитала с 300 милиона евро. Ръководството на регулатора отрече и решението да е взето под давлението на политици.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни