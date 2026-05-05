Регулаторът се самосезира след сигнали за необосновано увеличение на цените от някои застрахователи

Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Поводът регулаторът да се самосезира са сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.

Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията.

Защо поскъпва задължителната застраховка „Гражданска отговорност“

Редактор: Мария Барабашка

