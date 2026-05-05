Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Поводът регулаторът да се самосезира са сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.

Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията.

Защо поскъпва задължителната застраховка „Гражданска отговорност“

Редактор: Мария Барабашка