Година, след като беше опожарена земеделската техника на Николай Димов от ямболското село Стефан Караджово, войната срещу земеделеца продължава. Сега са унищожени над 2 хиляди декара с посеви. Предполага, че са отровени с пестициди, които са били пръскани с дрон. Въпреки че земеделските войни продължават дълго време, подават се сигнали и към полиция, и към прокуратура - нищо не се променя. Фермерът прави собствени разследвания и продължава да чака справедливост и правосъдие, а щетите, които търпи, се измерват в стотици хиляди.

В "Здравей, България" преди година Николай Димов разказа за пожара в базата си, в която пожар унищожи комбайни, трактори и инвентар на обща стойност 4 милиона лева. "Това се случи точно на 29 април. Сега виждаме резултата от ново посегателство. Унищожени площи, напръскани с тотален хербицид - поне според мен, въпреки че все още няма официално заключение. Преди два-три дни тук имаше комисия от БАБХ, която взе проби от всички засегнати площи. Предполагам, че резултатите ще излязат в четвъртък", заяви земеделецът.

По думите му третирането на засегнатите площи е било около 24-25 април. "Вече започва изкласяване на посевите. Но там, където е напръскано с хербицида - загива напълно", подчерта той.

По думите му около засетите площи няма следи от наземна техника и затова стигнал до извода, че пръскането е извършено с дрон. "Получих информация от колеги и така стигнах до предполагаемия извършител. Няма резултат от предишното разследване за палежа. Дори в петък имам призовка да се явя в Областната дирекция в Ямбол, за да ми бъдат предявени материалите по делото. Предполагам, че разследването ще приключи без открит извършител, въпреки доказателствата, които представихме", обясни Николай Димов.

В текущия случай разследването върви по тази линия за пръскане със земеделски дрон. "Открихме марката на дрона и се свързах със собствениците на фирмата, която ги продава. Всеки дрон има своеобразна „черна кутия“, която записва полетите. Много лесно може да се установи къде е летял и какво е извършвал", посочи той.

И обясни, че става дума за негов конкурент, срещу когото той е подавал много сигнали за злоупотреби с евросредства. "Резултатите от разследването показват, че този човек има много силен чадър. Не се вземат никакви мерки за спиране на набезите. Имам щети и по посевите от техни животни. Дори тази сутрин в офиса ме чакаха постановления за прекратяване на производства и откази за образуване на досъдебни производства. Въпреки че това е рецидив, животните им постоянно влизат в блоковете ми. Наел съм и охранителна фирма, но посегателствата не спират", подчерта земеделецът.

