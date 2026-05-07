Преди година мъжът стана жертва на палеж, при който изгоря земеделска техника за милиони
Година, след като беше опожарена земеделската техника на Николай Димов от ямболското село Стефан Караджово, войната срещу земеделеца продължава. Сега са унищожени над 2 хиляди декара с посеви. Предполага, че са отровени с пестициди, които са били пръскани с дрон. Въпреки че земеделските войни продължават дълго време, подават се сигнали и към полиция, и към прокуратура - нищо не се променя. Фермерът прави собствени разследвания и продължава да чака справедливост и правосъдие, а щетите, които търпи, се измерват в стотици хиляди.
В "Здравей, България" преди година Николай Димов разказа за пожара в базата си, в която пожар унищожи комбайни, трактори и инвентар на обща стойност 4 милиона лева. "Това се случи точно на 29 април. Сега виждаме резултата от ново посегателство. Унищожени площи, напръскани с тотален хербицид - поне според мен, въпреки че все още няма официално заключение. Преди два-три дни тук имаше комисия от БАБХ, която взе проби от всички засегнати площи. Предполагам, че резултатите ще излязат в четвъртък", заяви земеделецът.
По думите му третирането на засегнатите площи е било около 24-25 април. "Вече започва изкласяване на посевите. Но там, където е напръскано с хербицида - загива напълно", подчерта той.
По думите му около засетите площи няма следи от наземна техника и затова стигнал до извода, че пръскането е извършено с дрон. "Получих информация от колеги и така стигнах до предполагаемия извършител. Няма резултат от предишното разследване за палежа. Дори в петък имам призовка да се явя в Областната дирекция в Ямбол, за да ми бъдат предявени материалите по делото. Предполагам, че разследването ще приключи без открит извършител, въпреки доказателствата, които представихме", обясни Николай Димов.
В текущия случай разследването върви по тази линия за пръскане със земеделски дрон. "Открихме марката на дрона и се свързах със собствениците на фирмата, която ги продава. Всеки дрон има своеобразна „черна кутия“, която записва полетите. Много лесно може да се установи къде е летял и какво е извършвал", посочи той.
И обясни, че става дума за негов конкурент, срещу когото той е подавал много сигнали за злоупотреби с евросредства. "Резултатите от разследването показват, че този човек има много силен чадър. Не се вземат никакви мерки за спиране на набезите. Имам щети и по посевите от техни животни. Дори тази сутрин в офиса ме чакаха постановления за прекратяване на производства и откази за образуване на досъдебни производства. Въпреки че това е рецидив, животните им постоянно влизат в блоковете ми. Наел съм и охранителна фирма, но посегателствата не спират", подчерта земеделецът.
