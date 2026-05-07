Полиция и военни във Варна участваха в зрелищно антитерористично учение. На морската гара в града униформените демонстрираха реакция при евентуално нападение с ранени и заложници.

Освобождаване на заложници от терористи, както и зрелищни специални операции по земя, въздух и вода – това са част от епизодите, които се случиха на Морската гара. В демонстрацията се включиха повече от 150 души – полиция, армия и служители на „Спешна помощ”. Основната цел е да се провери подготовката на всички звена при евентуална критична ситуация.

Тактическо учение разигра влакова катастрофа и пожар в Мездра (СНИМКИ)

Резултатите ще бъдат обобщени днес през деня.