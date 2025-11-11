Сблъсък между пътнически влак и товарен влак, последвал пожар... Такива ситуации се разиграха по време на пожаротактическо учение, което се проведе днес в Мездра.

В него се включиха всички сили от единната спасителна система - пожарните команди от Мездра и Враца, БЧК и Центъра за спешна медицинска помощ.

Снимкa: Румяна Попова

Ситуацията бе усложнена от още едно обстоятелство, което не би било изключено в реална обстановка - сблъсъкът става до коловоз, на който има цистерна с гориво.

Снимкa: Румяна Попова

Тя има пробив и горивото тече, а това налага намесата на екип на Сектор "Специализирани оперативни дейности" - Монтана. Целта на учението беше да се стиковат дествията на отделните служби, които да бъдат в готовност при всяка по-сериозна ситуация.

Снимкa: Румяна Попова