България е сред 90 държави и територии, включени в международната операция на „Интерпол“ Pangea XVIII срещу незаконната търговия с фармацевтични продукти и допинг вещества.

В рамките на операцията у нас са иззети над 15 000 опаковки лекарства, анаболни стероиди и хранителни добавки. Българските митнически и полицейски власти са провели десетки проверки на гранични пунктове, пощенски и куриерски пратки и търговски обекти. Най-големи количества са открити по границата с Турция.

Българските власти са установили най-големи количества при контрол на пратки по сухопътните граници, като операцията е част от глобални усилия за ограничаване на разпространението на фалшиви и опасни медикаменти както във физическата търговия, така и онлайн.

У нас са иззети милиони неправилно етикетирани таблетки, ампули и инжекционни препарати.

Директорът на дирекция „Международно сътрудничество“ в Министерството на вътрешните работи на България Бисер Вучков заяви, че България е демонстрирала непоколебима решимост срещу незаконните фармацевтични продукти, като разбива престъпни мрежи и защитава общественото здраве.

По думите му последните резултати подчертават силата на координираните действия при прекъсването на незаконното производство, трафика и онлайн разпространението в световен мащаб.

Правоприлагащите органи по целия свят са започнали 392 разследвания и са извършили 158 претърсвания, насочени към престъпни мрежи, които разпространяват неодобрени, фалшиви, некачествени и подправени медицински продукти.

Сред най-често иззетите лекарства са препарати за еректилна дисфункция, седативи, аналгетици, антибиотици и продукти за отказване от тютюнопушене.

Освен това, в рамките на дигитални операции, са били блокирани около 5700 уебсайта, страници в социални мрежи, канали и автоматизирани ботове, използвани за рекламиране и продажба на незаконни лекарства.

В световен мащаб операцията е довела до изземването на незаконни лекарства на стойност около 15,5 милиона долара. Акцията е насочена към разкриване и разбиване на престъпни мрежи, които произвеждат и разпространяват фалшиви или нерегламентирани медикаменти, включително чрез интернет платформи и нелегални канали за доставка.

Според международните власти значителна част от иззетите продукти са били без лиценз или одобрение от здравните регулатори, като в много случаи представляват сериозен риск за общественото здраве.

Операцията се провежда с участието на широк кръг държави от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, както и Океания. Основната цел е не само изземване на незаконни продукти, но и идентифициране и неутрализиране на транснационални престъпни мрежи, които стоят зад тях.

Нови рискове: Антидиабетни и „лайфстайл“ лекарства

Интерпол отчита ръст на търсенето на медикаменти за отслабване (GLP-1 препарати), които често се фалшифицират и продават онлайн, понякога със съдържание на опасни вещества.

Забелязва се и нарастваща употреба на:

⇒ стероиди

⇒ пептиди

⇒ „лайфстайл“ добавки за фитнес и възстановяване, които често се предлагат като „изследователски продукти“, за да се заобиколят регулации.

Участващи държави и територии

Албания, Ангола, Аржентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Бангладеш, Беларус, Бенин, Босна и Херцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, България, Буркина Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада, Централноафриканска република, Чили, Китай, Колумбия, Коста Рика, Кот д’Ивоар, Кюрасао, Кипър, Чехия, Дания, Доминиканска република, Еквадор, Есватини, Етиопия, Финландия, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гърция, Гвинея, Хонконг, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Италия, Ямайка, Йордания, Кения, Лаос, Латвия, Малайзия, Малта, Мексико, Молдова, Мароко, Мианмар, Намибия, Непал, Нова Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Северна Ирландия, Норвегия, Панама, Филипини, Полша, Португалия, Катар, Румъния, Русия, Руанда, Сан Марино, Сенегал, Сърбия, Сингапур, Испания, Шри Ланка, Швеция, Танзания, Тайланд, Източен Тимор, Турция, Уганда, Украйна, Обединено кралство, Съединени щати, Узбекистан, Венецуела, Зимбабве.

Редактор: Цветина Петкова