Иранските въоръжени сили отрекоха да са предприели каквито и да било атаки срещу Обединените арабски емирства през последните дни, след като страната от Персийския залив обвини Техеран в масирани удари с дронове и ракети.

„Въоръжените сили на Ислямската република Иран не са провеждали никакви операции с ракети или дронове срещу Обединените арабски емирства през последните дни”, се посочва в изявление на централното командване „Хатам ал-Анбия”.

ОАЕ съобщиха за три прехванати и една паднала в морето иранска ракета

„Докладът на Министерството на отбраната на тази страна се отрича категорично и е напълно неоснователен”, добавиха от командването, като обаче предупредиха, че всякакви атаки, предприети от територията на ОАЕ, ще получат „решителна реакция”.

