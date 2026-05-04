Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) обяви, че въоръжените сили на страната са прехванали днес три крилати ракети, изстреляни от Иран, предаде "Франс прес".

Ракетите са били неутрализирани над териториалните води на ОАЕ. Четвърта крилата ракета е паднала в морето. Министерството призова хората да се укрият в убежища. Държавната новинарска агенция УАМ съобщи не само за изстреляни ракети, но и за пуснати дронове. Властите във Фуджейра казаха, от своя страна, че в петролната индустриална зона в емирството е избухнал пожар след атака с дрон, изпратен от Иран, предаде "Асошиейтед прес".

Екипи на Гражданска защита незабавно са били разположени на място, за да овладеят пожара.

Двама души загинаха при падането на отломки от прехваната ракета в Абу Даби

Това беше втората подобна тревога днес, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран на 9 април, не бяха обявявани тревоги. Ескалацията дойде на фона на опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи отваряне на Ормузкия проток, отбелязва "Асошиейтед прес".

Към момента няма информация за жертви.

Министерството на външните работи на ОАЕ определи ракетния обстрел като "сериозна ескалация", която представлява "пряка заплаха" за сигурността на страната, предаде "Ройтерс". Емирствата си запазват "пълното и легитимно право" да отговорят на иранските атаки, се подчертава в изявлението.

Ирански военен, цитиран от държавни медии, междувременно отрече страната му да има планове за вземе ОАЕ на прицел. Той не даде подробности.

