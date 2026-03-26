Двама души са загинали в Абу Даби след падането на отломки от прехваната балистична ракета, предаде ДПА, като се позова на изявление на властите в Обединените арабски емирства. Ранени са и трима души, поразени са и няколко автомобила.

Това бе съобщено малко, след като Министерството на отбраната заяви, че силите за въздушна отбрана отговарят на насочващи се ирански ракети и заплахи за атаки с дронове.

В резултат на иранските нападения до вчера в ОАЕ са загинали 9 души и са били ранени 166, сочат данни на властите.

