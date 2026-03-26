Журналистът Георги Милков коментира в ефира на „Здравей, България“ ескалацията на конфликта в Близкия изток. По думите му, от една страна Съединените американски щати заявяват, че водят конструктивни преговори с Иран, докато от Техеран категорично отричат да има подобен диалог. „Това тотално противоречие е показателно за сложността на ситуацията“, отбеляза Милков.

Той постави акцент и върху ключовия въпрос дали конфликтът е на прага на преминаване към сухопътна операция, както и какъв би бил нейният мащаб. Според него подобен сценарий би означавал значително разширяване на военните действия и по-сериозни регионални последици.

Журналистът беше категоричен, че не може да се говори за пълна окупация на Иран, но предупреди за риск от разширяване на конфликта чрез включване на други държави. Той посочи изказване на Мохамед-Багер Галибаф, според когото в евентуална инвазия може да участва и съседна страна, което би довело до обединяване на арабския свят срещу общ противник. Подобно развитие би означавало сериозни заплахи за ключови икономически и енергийни центрове в региона, включително Дубай и Абу Даби.

Иранският външен министър: Нямаме намерение да преговаряме със САЩ

Милков подчерта, че вече четвърта седмица след началото на военните действия не се наблюдава очакваният бърз развой. „Режимът не е паднал, а войната не върви добре за тези, които я започнаха“, заяви той, визирайки първоначалните удари, предприети от Израел.

Според него конфликтът е тясно свързан с политическото бъдеще на израелския премиер Бенямин Нетаняху, като продължителната война може да работи в негова полза във вътрешнополитически план. В същото време, Милков отбеляза, че Доналд Тръмп е подходил към конфликта с очакването за бърза победа – сценарий, който към момента изглежда нереалистичен.

В заключение, Милков подчерта, че интересите на САЩ и Израел в конфликта не съвпадат напълно.

"Преговори между САЩ и Иран се водят чрез Пакистан. Техеран отрича това, но пък външният министър е казал, че планът от 15 точки на САЩ се разглежда", каза журналистът и международен анализатор Огнян Дъскарев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. По негови думи Тръмп се опитва да "купи време". Той каза, че има информация, че американска дивизия, стационирана в Северна Каролина, е в бойна готовност да направи десант в 18-часов срок. Дъскарев каза, че това означава разполагане на супопътни войски и така САЩ ще сложи ръка върху петрола на Иран. Журналистът очаква големи събития в събота вечерта и неделя сутринта на базата на тези данни.

Бившият взводен командир от армията на Израел и председател на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов каза, че Иран е горд народ и няма как да каже, че води преговори със САЩ. Той допълни, че от 40 години страната има „настъпателна политика към всеки и отказва да водят преговори”. Според него вероятно ще има интензивни атаки срещу цели, които до този момент не са били обект на внимание, например инфраструктурата. Според Гълъбов САЩ вече са постигнали военните си цели - увищжени балистичните ракети, фабриките за балистични ракети, атака по ядрените разработки, военните звена на армията и гвардията са обездвижени и др. По негови думи най-актуалната цела на Израел е да вземе урана на Иран. Дъскарев допълни, че ПВО и флотът на Иран са унищожени.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова