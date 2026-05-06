Предполага се, че причината е предстоящият парад на 9 май
В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите преустановяват услугата заради предстоящия парад на 9 май. Такива прекъсвания обаче имаше и преди с обяснението, че се налагат от съображения за сигурност.
Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините.
Протести в Русия заради ограничения в интернет комуникациите
Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията, но напоследък федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения.
