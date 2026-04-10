Изложба в Бъкингамския дворец: Показват дрехи и аксесоари на кралица Елизабет II
Унгария постави под военна защита газопровода, който пресича сръбската граница
Напрежение преди вота в Унгария: Съмнения за инсценировка около „Турски поток“
Криза с горивата: Опашки, празни колонки и нови навици на пътя
Туристически ваучери до 600 евро: Как Гърция стимулира туризма
Как малките бизнеси в Унгария се справят с икономическата ситуация в страната
Смущенията предизвикаха критики дори и от поддръжници на властта
Десетки хора се събраха пред сградата на президентската администрация в Москва в знак на протест срещу ограничения в интернет комуникациите. Хората се оплакаха от чести прекъсвания на мобилната връзка, блокиране на приложения и ограничен достъп до много сайтове и услуги.
На голям екран: Саркастични съобщения се появиха, по време на годишната пресконференция на Путин
Смущенията затрудниха ежедневието, навредиха на бизнеса и предизвикаха критики дори от поддръжници на властта. Премиерът на Армения Никол Пашинян косвено критикува Русия по време на среща с Владимир Путин. Той отбеляза, че в Армения социалните мрежи са без лимити. Путин не коментира.
Миналата година рестрикциите бяха още повече. Работеха основно само одобрени от държавата приложения.
