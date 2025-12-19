Саркастични съобщения се появиха за кратко на големия екран в залата, където руският президент Владимир Путин проведе днес своята голяма годишна пресконференция, предадоха „Ройтерс” и БТА.

Медийното събитие е съчетано с телевизионното предаване „Пряка линия“. Руските граждани изпращат съобщения и могат да изразят своите проблеми, да изискват решения от държавния глава и да му задават най-различни въпроси.

Снимка: БТА

Входящи текстови съобщения обаче неочаквано се появиха на екрана. „Не е пряка линия, а цирк”, гласеше един от коментарите. В друго съобщение се казваше: „Владимир Владимирович, вече е петък, можем ли да вадим пиенето?”

Кремъл не коментира веднага появата им, самият Путин също не им отдаде внимание.

В едно съобщение, което се отнасяше до състоянието на руската икономика, се питаше защо обикновените руснаци са по-зле от хората в Папуа Нова Гвинея. В друг коментар, отнасящ се до управляващата партия на Путин „Единна Русия“, се казваше: „Гледайки живота в страната, е странно, че (тя) печели мнозинство на изборите! Може би изборите са фикция?“

Редактор: Ина Григорова