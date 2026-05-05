Странните усещания в обитаваните къщи може да нямат нищо общо със свръхестественото. Учени посочват, че зад чувството за нечие присъствие, тревожност или необясним страх стои съвсем реален физически фактор - инфразвукът.

Става дума за звукови вълни с честота под 20 херца (толкова ниска, че човешкото ухо не може да ги чуе). Въпреки това тялото ги възприема, а ефектът може да бъде осезаем. Източници на такива вълни могат да бъдат напълно обикновени - стари отоплителни системи, тръби или дори водопровод.

Защо огънят няма сянка?

Според изследване, публикувано във Frontiers in Behavioral Neuroscience, инфразвукът може да предизвика физически дискомфорт и тревожност. „Когато човек изпита подобно усещане, мозъкът започва да търси обяснение и понякога го намира в идеята за призраци“, обяснява психологът Родни Шмалц от университета „МакЮън“.

Интересното е, че реакцията зависи и от нагласите на хората. Скептиците по-скоро ще обвинят средата, например лош въздух или шум, докато по-възприемчивите към паранормалното са склонни да виждат доказателство за духове. В експерименти участници, изложени на инфразвук, показват по-високи нива на стресовия хормон кортизол и съобщават за раздразнение и напрежение.

Призрачната история на остров Айлийн Мор

Подобни ефекти са наблюдавани и в контролирана среда, например в „обитавани“ атракциони, където хората започват да се движат по-бързо и да изпитват необяснимо безпокойство. „Не го чувате, но тялото ви реагира, и то по неприятен начин“, допълва Шмалц.

Въпреки това учените призовават за предпазливост. Според психолога Крис Френч инфразвукът вероятно е само част от обяснението и не може да обхване всички твърдения за паранормални явления.

Редактор: Ралица Атанасова