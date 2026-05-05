Актьорите Блейк Лайвли и Джъстин Балдони се споразумяха да прекратят съдебната си вражда, свързана с филма им от 2024 г. "Никога повече" (It Ends With Us), предаде Асошиейтед прес.

Постигайки споразумение, Лайвли и Балдони избегнаха съдебен процес, който заплашваше да опетни още повече репутациите им и да разкрие тъмната страна на холивудското кино.

Двамата актьори, превърнали се в съдебни противници, уредиха гражданското дело две седмици преди да се явят на съдебен процес в Ню Йорк по твърденията на Блейк Лайвли, че Джъстин Балдони е заговорничил с пиар специалисти, за да накърни нейната репутация, след като тя го е обвинила насаме в сексуален тормоз на снимачната площадка.

"Повишаването на осведомеността и оказването на значимо влияние върху живота на оцелелите от домашно насилие, е цел, която подкрепяме", казаха Лайвли и Балдони в съвместно изявление, публикувано чрез адвокатите им. "Искрено се надяваме, че това ще сложи край на спора и ще позволи на всички замесени да продължат напред конструктивно и в мир", се посочва още в изявлението.

Условията на споразумението не са разкрити.

Блейк Лайвли обвини режисьора Джъстин Балдони в сексуален тормоз

Актрисата, която е на 38 години, заведе дело срещу 42-годишния актьор и неговата продуцентска компания Wayfarer Studios в края на 2024 г.

Няколко седмици по-късно Балдони на свой ред заведе дело срещу Лайвли, обвинявайки нея, съпруга й, актьора Райън Рейнолдс, и техния пиар за клевета и изнудване.

Джъстин Балдони, който режисира мрачната романтична драма "Никога повече" и участва в нея заедно с Блейк Лайвли, отрече да е тормозил актрисата или да е организирал клеветническа кампания. Той твърдеше, че оплакванията относно поведението му са измислени от Лайвли като част от опитите й да поеме творческия контрол над филма.

Двамата актьори постигнаха споразумение, след като федерален съдия в Манхатън отхвърли част от исковете им.

Отхвърлиха обвиненията на Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони за сексуален тормоз

Филмът "Никога повече" - адаптация на бестселъра на Колин Хувър от 2016 г., разказващ за връзка, прерастваща в домашно насилие, излезе през август 2024 г. и надмина очакванията в боксофиса. Конфликтът между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони обаче отклони вниманието от филма, засенчвайки неговото послание и успех.

