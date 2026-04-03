Федерален съдия в Ню Йорк отхвърли обвиненията в сексуален тормоз, отправени от актрисата Блейк Лайвли срещу актьора Джъстин Балдони, свързани с участието им във филма „Никога повече“ (It Ends With Us), но остави без промяна два други иска, пише "Асошиейтед прес".

Съдията Луис Дж. Лиман в Манхатан се произнесе по делото, заведено от Лейвли миналия декември по обвинения за сексуален тормоз, заедно с дузина други.

Балдони и продуцентската компания Wayfarer Studios подадоха контраискове срещу Лайвли и нейния съпруг - актьора от „Дедпул“ Раън Рейнолдс, обвинявайки ги в клевета и изнудване. Съдия отхвърли исковете на Балдони миналия юни.

„Никога повече“ – адаптация по бестселъра от 2016 г на Колийн Хувър, започва като романтична история, но поема мрачния обрат към домашното насилие, бе пуснат през август 2024 г. и надмина очакванията, като спечели 50 милиона долара при дебюта си. Но излизането на филма бе помрачено от спекулациите за разногласията между Лайвли и Балдони.

Лайвли играе през 2005 г. в „Женско братство“ и телевизионния сериал „Клюкарката“(2007-2012), преди да се появи в „Градът“ и „Опасни води“.

Балдони започва с участие в телевизионната комедия „Непорочната Джейн“, режисира през 2019 г. „На пет стъпки от теб“ и пише книгата Man Enough, която поставя под въпрос традиционните представи за мъжественост.

Редактор: Цветина Петрова