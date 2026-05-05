Швейцарски артисти пуснаха автобус без конкретен маршрут и крайна дестинация, за да насърчат социалните връзки между хората. Проектът, наречен "Линия Нула", превръща пътуването в град Баден в необикновено преживяване, а не просто в придвижване от едно място до друго.

"Обикновено сме свикнали да стигаме от точка А до точка Б възможно най-бързо. Тук се отказваме от това. Навлизаме в един свят, където се отказваме от контрола и се срещаме с други хора, които също търсят начин да избягат от ежедневието", разказва Франк Риклин, концептуален артист и съосновател на идеята.

"Линия Нула" е част от арт проект на братята Франк и Патрик. Идеята им е да насърчат социалните връзки между хората, като ги накарат да излязат от рутината и просто да се оставят на случайността.

Автобусът се движи в рамките на съществуващата градска мрежа, като пътниците могат да се возят безплатно в триседмичния пробен период. "Бях много любопитна за какво става въпрос. Обичам спонтанните неща и това ми хареса", споделя Кармен Старел.

Вместо да проверяват билети, организаторите ще събират мненията на пътниците за преживяването. "Определено бих го препоръчала. Толкова е спонтанно. Пяхме в автобуса, говорихме с всички, включихме фенерчетата на телефоните си в тунела. Беше просто невероятно. Дори си направихме парти със сладолед", споделя Катрин Калт.

Дори случайни пътници се превръщат в част от експеримента, като една възрастна двойка, която се е качила по погрешка. "Попитах ги: "Знаете ли, че сте на "Линия Нула"?" Те ми отговориха: "Добре, да се надяваме, че ще стигнем до правилното място". Приеха го радостно. Преживяха това необичайно пътуване, не защото знаеха за него, а защото се изгубиха и го превърнаха в приключение. Накрая дори добавиха, че никога преди не са се возили в автобус, където хората говорят толкова много помежду си", твърди Патрик Риклин.

Артистичният експеримент е най-новият проект на двамата братя, които имат и други нестандартни идеи. Една от тях е легло на открито в провинцията, което са нарекли "Хотел с нула звезди".

Франк и Патрик се надяват "Линия Нула" да се появи и в други части на Швейцария.

