Румънското правителство падна след вот на недоверие
Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер
Политическата и икономическата криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илие Боложан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически.
В ефира на „Твоят ден“ той коментира, че недоволството в страната се засилва заради строгите икономии, замразените заплати и пенсии, както и растящата инфлация. По думите му много румънци смятат, че тежестта на кризата се понася основно от по-уязвимите групи, докато привилегировани среди остават по-слабо засегнати.
Митев посочи, че напрежение е възникнало и около идеята държавата да продаде миноритарни дялове от държавни компании чрез фондовата борса. Според привържениците на мярката това би модернизирало компаниите и би донесло повече прозрачност, но критиците предупреждават, че държавата рискува да загуби стратегически ресурси и бъдещи приходи.
Въпреки сериозните финансови трудности, журналистът подчерта, че румънската икономика продължава да привлича мащабни инвестиции. По думите му през миналата година публичните инвестиции в инфраструктура са достигнали 31 милиарда евро, а преките чуждестранни инвестиции - над 8 милиарда евро.
„Румъния залага на това, че икономическата активност няма да се срине напълно. Има спад в потреблението, но инвестициите все още компенсират ситуацията“, обясни Митев.
Той отбеляза, че инфлацията в страната за първото тримесечие е около 10%, а румънската лея продължава да се обезценява. Това според него води до спад в покупателната способност на хората и засилва общественото недоволство.
По отношение на политическата ситуация Владимир Митев прогнозира, че Румъния по-скоро ще търси ново коалиционно разбирателство, отколкото да върви към предсрочни избори.
„Румъния няма традиция в честите предсрочни избори, а политическите и икономическите среди търсят стабилност. Пазарите също очакват предвидимост“, коментира той.
Според журналиста президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер, която да събере по-широка подкрепа.
Митев смята още, че самият Илие Боложан вероятно ще остане важен фактор в румънската политика, тъй като има сериозна подкрепа сред хората, които го възприемат като реформатор, опитал да ограничи разходите и да промени системата.
Редактор: Цветина Петкова
