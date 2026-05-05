Холивудската звезда Камерън Диас и съпругът ѝ, музикантът Бенджи Мадън, обявиха раждането на третото си дете - момче на име Наутас.

„Камерън и аз сме щастливи, развълнувани и се чувстваме толкова благословени да обявим раждането на третото ни дете, Наутас Мадън. Добре дошъл на света, сине“, написа 47-годишният Мадън в публикация в Instagram в понеделник.

„Обичаме живота със семейството си – децата ни са здрави и щастливи и сме благодарни. Прекарваме си страхотно... Изпращаме ви най-добри пожелания – семейство Мадън", написа още музикантът, който е част от поп-пънк групата Good Charlotte, заедно с брат си Джоел, който пък е женен за актрисата и дизайнер Никол Ричи (дъщеря на Лайнъл Ричи).

Джоел и Бенджи Мадън са близнаци, те създават дуото The Madden Brothers през 2014 г. като страничен проект, отделен от Good Charlotte, но работят само двамата още от 2011 г. Имат общо пет студийни албума, два концертни албума, два разширени албума, двадесет сингъла, седемнадесет музикални видеоклипа и три музикални DVD-та. Докато са част от Good Charlotte, братята са продали над десет милиона албума по целия свят.

53-годишният Диас, който е известна с блокбъстъри като „Ангелите на Чарли“ (2000), „Ванила скай“ (2001), "Бандите на Ню Йорк", "Ах, тази Мери" и "Маската".

През март 2024 г. двойката обяви раждането на сина си Кардинал в подобна публикация в Instagram, а първото им дете е дъщеря - Радикс, която се роди през януари 2020 г. Диас и Мадън се ожениха през 2015 г.