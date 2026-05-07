От бранша призовават за спешна национална стратегия за устойчива мобилност
По-чиста среда, по-безопасни пътища и по-високо качество на живот. За това призоваха преди дни от Асоциацията на автомобилните производители у нас. Оттам представиха и проучване за нагласите към мобилността в България, което е направено сред повече от 600 реципиенти.
"България е страната с най-стария автомобилен парк, а замърсяването на въздуха в големите градове е сред най-високите в Европа. У нас има около 3,6 млн. автомобила. Българинът има афинитет към по-скъпи и луксозни возила", каза председателят на Управителния съвет на автомобилните производители Александър Костадинов в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.
Ще има ли ефект от нов изпит за шофьорите, хванати с алкохол и дрога зад волана?
"От проучването стана ясно, че половината от хората планират да си закупят автомобил през следващите години. Голяма част от тях планират това да бъде електрическа кола, а занапред интересът към тях ще расте", допълни Костадинов.
Според него хората осъзнават, че има проблеми с пътната обстановка, които трябва да адресираме. "Топката отива при правителството и парламента, които трябва да намерят баланс между желанията на хората", заяви той.
Редактор: Никола Тунев
