Турските власти задържаха над 160 души по обвинения, вариращи от разпространяване на подвеждаща информация до възхваляване в интернет на двете стрелби в училища, които се случиха тази седмица, съобщи министърът на правосъдието Акън Гюрлек. В навечерието на погребенията полицията блокира достъпа до 1104 профила в социалните мрежи.

Хиляди учители излязоха на протест в столицата Анкара, настоявайки министърът на образованието да подаде оставка. Около 3500 души скандираха „Кръв опетни професията ми” и „Къде бяхте, докато децата умираха?”, докато страната изпраща жертвите от нападенията.

Гюрлек заяви, че 95 души са били задържани, а още 35 заподозрени се издирват. Разследващите са идентифицирали профили, насочени към училища и съдържащи намеци за възможни атаки. Министърът добави, че са задържани 67 потребители, свързани с публикации, насочени към 54 училища.

Едната атака се случи на 15 април в Кахраманмараш и бе извършена от 14-годишен ученик, а другата, на 14 април в гимназия на 200 километра по на изток - доведе до 16 ранени.

Властите твърдят, че нападателят от сряда, който е син на бивш полицай, е планирал атаката предварително. Документи, открити на компютъра му и датирани от 11 април, показват, че той е възнамерявал да извърши „мащабна операция”. Полицията съобщи, че баща му е бил задържани, а според местни медии майка му, която е учителка, също е била отведена.

Установено е, че 14-годишният стрелец е използва в профила си в WhatsApp снимка на Елиът Роджър – масов убиец от САЩ, нападнал кампус в Калифорния през 2014 г. Въпреки това прокуратурата посочва, че към момента не е установена връзка с тероризъм и изглежда става дума за „изолиран акт”.

Масовите стрелби са изключителна рядкост в Турция и събитията предизвикаха силно обществено недоволство. Президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази тъга заради „трагичното нападение” и обеща случаят да бъде изяснен „във всичките му аспекти”.

Редактор: Ивета Костадинова