Турската полиция задържа общо 404 заподозрени и конфискува стотици незаконни пушки, дългоцевни оръжия и пистолети при мащабна операция срещу търговията с оръжия. Акцията е проведена в 25 от общо 81 окръга в страната, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на публикация на турското министерство на вътрешните работи в X.

От институцията съобщават, че при операцията, в която са се включили и сили на турската жандармерия, са били конфискувани общо 204 ловни пушки, 163 пистолета и 29 броя дългоцевни огнестрелни оръжия.

Сред задържаните има лица, заподозрени както за извършване на незаконна търговия с оръжия, така и за притежаване на огнестрелни оръжия без необходимите разрешителни.

