Трима британци бяха обвинени в опит за палеж на сградата на персийскоезичната телевизия „Иран интернешънъл“ в Лондон, съобщи полицията. Обвиняемите са Ойсин Макгинес на 21 години, Нейтън Дън на 19 години, както и 16-годишен младеж. Те трябва да се явят пред съда в Уестминстър по обвинение в „умишлен палеж с намерение да застрашат човешки живот“.

Атаката стана около 20:30 ч. местно време на 15 април в квартал Уембли в северозападен Лондон. Патрулиращи полицаи получили сигнал, че горящ предмет е бил хвърлен към сграда на медия. По данни на полицията предметът паднал на паркинг и огънят изгаснал почти веднага.

Телевизията „Иран интернешънъл“ потвърди за опита за атака, като уточни, че първоначално подозрително превозно средство е било възпрепятствано да достигне до обекта, а малко по-късно запалителни устройства са били хвърлени на паркинг в съседна сграда, в близост до студията.

„Става дума за сериозен инцидент, който се случва на фона на засилващи се заплахи и опити за сплашване срещу „Иран интернешънъл“ и близките на нейните журналисти“, се казва в изявление на медията. Частната телевизия на персийски език е обявена за терористична организация от властите в Техеран.

Групировката „Харакат ашаб ал-Ямин ал-Исламия“, чието име означава „Движение на сподвижниците на дясната ръка на исляма“, е поела отговорност за атаката, съобщава организацията за мониторинг на джихадистки сайтове SITE Intelligence Group.

