Галерия "Уфици" във Флоренция е станала обект на кибератака по-рано тази година. Информацията беше съобщена в петък. Ръковостството отрече твърденията, че случаят е довел до сериозен пробив в сигурността или кражба на данни, съобщи "Ройтерс".

Изявлението дойде, след като италианският вестник Corriere della Sera съобщи, че атаката е „изпразнила“ сървърите на музея и е довела до спешно прехвърляне на ценни бижута в Bank of Italy.

Галерията съхранява едни от най-известните произведения на изкуството в Италия. От "Уфици" уточниха, че атаката е извършена на 1 февруари, но подчертаха, че нищо не е било откраднато и не е загубена информация. Отречено беше също, че хакерите са получили достъп до карти за сигурност или са проникнали в телефоните на служителите. Единственото смущение е било свързано с времето, необходимо за възстановяване на резервните копия.

Според публикацията на италианското издание хакерите са проникнали в мрежата на "Уфици", поели са контрол върху фотосървъра и са изпратили искане за откуп на личния телефон на директора Симоне Верде. От галерията заявиха, че съществува пълно резервно копие на фотосървъра. Те също така уточниха, че затварянето на част от Palazzo Pitti и преместването на ценности в Централната банка са свързани с планирани още миналата есен ремонтни дейности и нямат отношение към кибератаката.

От "Уфици" добавиха, че подмяната на системите за видеонаблюдение, спомената в статията, е била препоръчана от полицията още през 2024 г. Процесът е бил ускорен след като от Лувъра в Париж бяха откраднати бижута на стойност 102 милиона долара, които все още не са открити.

През март три картини на френските майстори Пиер-Огюст Рьоноар, Пол Сезан и Анри Матис бяха откраднати от музей в Северна Италия.

