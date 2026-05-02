Едва едно от 10 деца, лишени от родителска грижа у нас, получава шанс за осиновяване. По последни данни, чакащите за дом и семейство са над 8 000. А въпреки реформите през годините, голяма част от децата порастват, без да дочакат семейство и постоянен дом.

В „Темата на NOVA” Анна Карадакова и операторите Мариела Петрова и Георги Найденов разказват разтърсващи истории за изоставяне, самота и болка, но и за протегнати ръце, обич и надежда.