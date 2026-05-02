Според експертите свлачището в Смолянско, което изглежда е най-мащабното от много време насам, е благоприятствано от редица фактори - валежи над нормата за април в комбинация с редуване на студеното с по-топло време, а оттам и със снеготопене. Допуска се и човешки фактор, като обезлесяване в района под свлачището, както и строежът на метри от мястото на инцидента.

Смолян и околността са известни като свлачищен район. Ако върнем лентата година назад, можем да отличим 3 по-сериозни свлачища в Родопите.

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

През май 2025 г., проливни дъждове срутиха подпорна стена на главния път Девин - Михалково и активираха свлачище, като 30-метрова отсечка от лявото пътно платно пропадна в чашката на язовир "Въча".

Пак през май миналата година, заради обилни дъждове, свлачище затрупа главния път Пещера - Батак, като блокира напълно движението и в двете посоки.

Октомври 2025 г., пет месеца по-късно, 30-тонна скална маса се срути на изхода на Асеновград и напълно затвори главния път към Смолян. Отново по чудо - без жертви.

Кои са обходните пътища в района на свлачището в Смолянско

"До края на уикенда очакваме още валежи - ако те не се случат, това е добре от гледна точка на това, че няма да се влоши обстановката. Със сигурност това, че е малко по-хладно от нормалното за сезона, в случая няма да спомогне - защото няма да стане достатъчно сухо и да се спре този процес. Мисля, че ще наблюдаваме в следващите няколко дни продължаване на процесите в район - но като цяло трябва да се внимава, защото могат да се активизират и други свлачища", коментира климатологът Христо Попов.