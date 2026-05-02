До седмица страната ни вероятно вече ще има ново редовно правителство. В следващите дни очакваме да минат и консултациите при президента, и връчването и изпълнението на първия проучвателен мандат.

"След като си получил такова голяма доверие, не трябва да губиш време, а да се опиташ да решаваш острите проблеми, пред които държавата е изправена", заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Очаква се още в четвъртък, когато вероятно ще е връчването на първия мандат да станат ясни и имената на министрите, а до тогава от формацията на Радев ги пазят в тайна. Ясни са обаче първите задачи в парламента - мерки за инфлацията и бюджета.

"Финансовото състояние е катастрофално, защото по наши данни дефицитът за тази година е над 7% и то ако се получат парите по ПВУ. С увеличаване на данъци няма да работим. Ще оптимизираме разходите", допълни той.

Следваща стъпка е смяната на Висшия съдебен съвет, а за това ще търсят подкрепа от ПП и ДБ.

"Големият проблем е тяхното разделяне, защото може да не дадат една или друга подкрепа и да има опит за шантаж", заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България".

"Това, което сме обещали в предизборната кампания относно Висшия съдебен съвет, ще го изпълним. Колегите от "Продължаваме промяната" ще подходят отговорно", заяви Ивайло Мирчев от ДБ.