Ден след учредяването на 52-рото Народно събрание страната ни е в очакване на съставянето на ново редовно правителство. Заявките, които вече бяха дадени, са, че процедурата няма да се бави.

Вече няколко пъти президентът Илияна Йотова заяви, че веднага след като се свика Народното събрание, ще започне консултациите с партиите. Днес от "Дондуков" 2 обявиха, че те започват на 5 май. При държавния глава трябва да отидат 6 парламентарни групи, след като ПП и ДБ се разделиха на две. Ако срещите бъдат проведени в бърз порядък, това означава, че може бързо да бъде връчен и първият мандат за съставяне на правителство и до края на другата седмица да имаме дори нов редовен кабинет.

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев вече заяви, че няма да бяга от отговорност за поста министър-председател. Вече има спекулации и за това кой би могъл да влезе в това правителство.

Разбира се, повечето лица, на които се залага, са хора, които през последните години бяха близо до Радев, докато беше президент. За Гълъб Донев в бъдещото правителство се коментира, че той ще е един от вицепремиерите. Въпросът сега е с какъв ресор – финанси или труд и социална политика.

За Социалното министерство се коментира и името на Лазар Лазаров, който вече е заемал този пост в други кабинети. За финансите сред спекулациите е и името на Стефан Белчев. Другият вицепремиер може да е Иван Демерджиев. Неговото име се спряга като възможно за министерски пост или в МВР, или в Правосъдието.

Сред спряганите имена за министър е и това на Константин Проданов за икономиката. За туризма пък се коментира името на Илин Димитров. За регионалното развитие – Иван Шишков, а за околната среда – Росица Карамфилова.

Начело на земеделието е възможно да бъде Явор Гечев.

Това са само част от спряганите имена за министри. Кои личности ще влязат в екипа на Румен Радев ще стане ясно до дни - вероятно още при връчването на мандата.

„Консултациите ще започнат още сутринта на 5 май – веднага, щом се прибера от Армения. Ще дам възможност на всеки да каже своето мнение – как ще работи в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, каква ще бъде законодателната програма и приоритетите”, посочи държавният глава.