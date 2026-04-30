Интересни факти за 52-рото Народно събрание. Парламентът може да се похвали с рекорден брой членове, които са депутати за първи път. Това са общо 54% от народните представители, като почти всички са представители на „Прогресивна България”. Друг рекордьор е Джевдет Чакъров от ДПС. Зад гърба си той вече има 13 мандата и днес започва четиринадесетия си.

Икономист, юрист, предприемач и инженер са най-разпространените професии сред новите депутати - половината от тях са работели именно в тези сфери. Сред останалите има 15 лекари, както и доста бивши служители на държавната и общинска администрация. Депутати ще бъдат и едни от най-популярните български спортисти, а всички те са от групата на „Прогресивна България”.

В 52-рото Народно събрание участниците се оказаха 241, но един от тях е по-различен. Той е неизменна част от новия парламент, казва се Роувър и е шоколадов лабрадор . Кучето придружава депутата от „Прогресивна България" Иван Янев, който е незрящ.

„Винаги е с мен. Разбира се, сега и за него е това е ново място. Тепърва се обучаваме, разчитаме в момента на колегите, но във времето ще се обучим да се придвижваме и сами. Той е под банката и ми дава съвети”, каза Янев.

За него и помощника Роувър достъпността на хората с увреждания е кауза. „За мен е важна вътрешната политика, както и да се повиши качеството на живот на хората, а то много често не струва пари, а струва организация. Всичко, което се прави или се ремонтира, може да бъде достъпно и трябва да бъде достъпно - по закон и на хартия, но на практика не се случва така. Аз се надявам с моето присъствие да катализирам този процес”, добави депутатът.

В новия парламент има и много известни личности от света на спорта. Сред тях е волейболната легенда Владимир Николов. „Една от основните цели, която имам аз лично и ПБ, е НС да върне стойността, която имаше в очите на хората. За мен е абсолютно недопустимо да има 8% одобрение. Ние имаме нужда в НС хората да виждат надежда, че техните представители се борят за интересите им”, категоричен беше той.

Пълна промяна в попрището има и носителят на Световната купа по плувен маратон в 11 поредни години, както и световен и европейски шампион - Петър Стойчев. Имената и на Стойчев, и на Николов се спрягаха като потенциални за поста спортен министър. „Тази голяма масовост, която всички ние видяхме, е ясен знак, че постепенно започва да се връща доверието в институциите и ви уверявам, че „Прогресивна България” ще защити националния интерес както на национално, така и на международно ниво”, подчерта Стойчев.

Легендата на спортната гимнастика Йордан Йовчев заяви, че е прекрачил прага на Народното събрание с желание за усърдна работа. „Интересно ми е. Имаме много енергия, много желание, надявам се да изпълним програмата, която е заложена, и да бъдем полезни конкретно в дейността, която най-много разбираме, и това е спортът”, каза той.

Ще има ли спортсменство в отношенията между политическите противници? Предстои да видим.