52-рото Народно събрание официално започна работа. В тържественото откриване участваха президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

► 11:30 ч. Депутатите избраха председател на НС

Михаела Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание. От общо 237 регистрирали се депутати, за кандидатурата ѝ гласуваха 188, обявили се против нямаше, а 49-има се въздържаха.

Доцова е доктор по административно право и административен процес. Автор е на 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

Владее английски език. Доцова е юрист с опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на повече от седем години е директор на Дирекция „Правна“. В рамките на институцията е изпълнявала длъжностите „главен секретар“ и „началник на кабинета“.

Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област.

► Кои са новите заместник-председатели на Народното събрание

Те бяха избрани единодушно с 234 гласа "за".

От ПГ на „Прогресивна България” постът заема доцент Иван Ангелов, от ГЕРБ-СДС - Рая Назарян, от ПП - Стою Стоев, от ДБ - Атанас Атанасов, от ДПС - Айтен Байрям Сабри и от „Възраждане” - Цончо Ганев.

► Ръководствата на парламентарните групи

„Прогресивна България“

За председател на парламентарната група е избран Петър Витанов. Заместник-председатели са Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисова.

ГЕРБ-СДС

Парламентарната група ще бъде ръководена от Бойко Борисов. Заместник-председатели са Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов.

„Демократична България“ (ДБ)

Ръководството на групата е поето от Надежда Йорданова, а заместник-председател е Катя Панева.

„Продължаваме Промяната“ (ПП)

За председател е избран Николай Денков, а заместник-председатели са Ивайло Шотев и Татяна Султанова.

ДПС

Председател на групата е Делян Пеевски. За заместник-председатели бяха избрани Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова.

„Възраждане“

Парламентарната група се оглавява от Костадин Костадинов, а негов заместник ще бъде Петър Петров.

► 10:30 ч. Първите декларации на парламентарните групи

Представители на всички парламентарни групи прочетоха първите декларации на формациите в рамките на 52-рото Народно събрание.

⇒ „Прогресивна България”: Гражданите поискаха нов морал и нова етика

„До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, която последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата. „На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова етика. „Прогресивна България” няма да отвръща на агресията с агресия и на обидата с обида. Трябва да скъсаме с позорната практика важни закони да се гласуват в полупразна зала”, се казваше в декларацията на „Прогресивна България”, прочетена от Петър Витанов.

„Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. България не трябва да бъде употребявана в глобални сблъсъци. Международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ”, се казва още в документа.

⇒ ГЕРБ-СДС: Ще бъдем силна опозиция

„На последните парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани реши да сложи край на фрагментирания коалиционен модел и да даде пълно мнозинство на „Прогресивна България“. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС приема този резултат и в съответствие с него е готова да бъде дясно-консервативна, конструктивна и силна опозиция, която отстоява националния интерес, интереса на своите избиратели и упражнява ефективен парламентарен контрол". Тази своя позиция заяви парламентарната група на ГЕРБ-СДС в декларацията, прочетена от депутата Тома Биков в първия ден на 52-рото Народно събрание.

⇒ ПП-ДБ: Започваме демонтаж на модела на завладяната държава

Българското общество търси изход от политическата криза и хората не искат оправдания, а доказателства, че политиката служи на гражданите. Резултатът от изборите е ясен - българските граждани дадоха своя глас за „Прогресивна България“ с една свръхзадача: демонтаж на модела „Борисов-Пеевски“. Ние уважаваме вота и ще заемем отреденото ни място на опозиция". Това заяви от трибуната на Народното събрание Надежда Йорданова, която прочете декларацията от името на коалицията ПП-ДБ.

⇒ ДПС с призив към всички депутати да работят заедно

В своята декларация, прочетена от депутата Айтен Сабри, от ДПС призоваха всички народни представители да работят заедно.

„Движение за права и свободи” винаги е отстоявало принципите на уважение, толерантност и равнопоставеност между всички български граждани, независимо от религиозната и етническата принадлежност. България е най-силна, когато е единна, когато всяко семейство, всяка традиция намира своето достойно място в общия ни дом", се казва в декларацията.

⇒ „Възраждане“ очерта картина на демографска, икономическа и институционална криза

„Възраждане“ отправи остри критики към досегашното управление на страната, очертавайки картина на дълбока демографска, икономическа и институционална криза. От формацията акцентираха върху спадащата раждаемост, нарастващия външен дълг, отслабената икономика и загубата на национален суверенитет. Те заявиха, че ще останат партия, която „казва истината“ и защитава националния интерес и призоваха за активна позиция срещу процесите, водещи до отслабване на държавността. Позицията си от партията заявиха чрез декларация, прочетена от лидера Костадин Костадинов.

► 10:15 ч. Речта на президента

Президентът Илияна Йотова отправи приветствено слово в началото на първото пленарно заседание на 52-рия парламент.

„Изборите на 19 април бяха на надеждата. Служебното правителство се справи, направи много, за да спре покупко-продажбата на гласове, но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. Това е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание, и нов категоричен вот на доверие. Демокрацията работи. Връщането на доверието в институциите няма да бъде лесно и бързо, но ще бъде задача на всички институции и власти. С безвремието сме дотук“, каза държавният глава.

Тя благодари на всички участници в изборите и увери, че сигналът на негласувалите също е разбран. „Всеки глас е за България. Насаждането на внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност и вяра в собствените сили. Символно е, че 52-рото НС започва работа в дни, в които отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Безсмъртните герои от 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, а единни и разединени. Трябва да вярваме на народа и да изпитваме уважение към него, защото е единственият съдник за делата ни“, заяви в речта си Йотова.

По думите ѝ българските граждани категорично са дали мандат на една политическа сила. „Очакването е за стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите, както повелява Конституцията. Бъдещото правителство и мнозинство ще реши какви да бъдат приоритетите. Голямата цел пред всички е да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи, но и с достъпно образование, здравеопазване, равен старт и еднакви закони за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Никоя власт не може да остави сами хората срещу цените и сметките“, посочи президентът.

Йотова определи удължаването на бюджета като сериозна проява на безизходица и призова народните представители да се заемат със създаването на редовна план-сметка. А сред очакванията са бързо и ефективно правораздаване. Относно външната политика президентът призова страната да спре да се държи като „плах гост в европейското семейство“ и да се чуе българският силен и влиятелен глас.

Държавният глава обеща президентската институция да остане обективна и независима и да бъде коректив на останалите власти, с условието, че е готова за взаимодействие между тях за добруването на народа.

► 10:10 ч. Клетвата

Депутатите положиха клетва. С това беше сложен край на мандата на досегашния парламент и новите 240 официално встъпиха в длъжност. След клетвата в плеанрната зала прозвучаха химните на България и Европейския съюз.

► Думите на доайена на Народното събрание

С призив за дела, ред и стабилност и възстановяване на доверието в институциите Румен Миланов откри първото заседание на 52-рото Народно събрание.

"Приемам ролята си с чувство на дълг и отговорност“, подчерта той и допълни: "Над 3,3 милиона българи гласуваха и изпратиха ясно послание към политиците. Дадоха своето доверие и очакват от нас резултат. Значителна част от това доверие е насочена към новата управляваща сила. Това е голямо изпитание и още по-голяма отговорност”.

Председателстващият първото заседание очерта и основните предизвикателства пред парламента, като отбеляза, че той започва работа след труден период. Според Миланов хората очакват ясни решения, които да се усещат в живота им, а отговорността за това е лична за всеки народен представител. „С личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, почтеност и родолюбие“, заяви Миланов.

„Законът трябва да стои над всички. Пред депутатите стоят две ясни задачи – да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки“, заключи той.

► 10:00 ч. Първият парламентарен звънец

Първият парламентарен звънец удари в 10:00 ч. Както повелява традицията, заседанието откри най-възрастният депутат - 77-годишният Румен Миланов от "Прогресивна България".

► Новите 240 минаха по червения килим

Пред централния вход на сградата на парламента беше постлан червен килим, по който минаха новите народни представители. Отсъстваще само един от тях - Любен Дилов-син, за когото стана ясно, че е на лечение в болница.

► Профилът на депутатите в 52-рия парламент

В сравнение с миналото Народно събрание, сега ще има повече жени, но все така преобладават мъжете - 183 господа и 57 дами. Средната им възраст е около 49 години. Най-възрастният е ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" - на 77, а най-младият - 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ. С най-дълъг стаж пък е Джевдет Чакъров от ДПС.

По професии депутатите са основно юристи, икономисти и инженери.

