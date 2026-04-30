Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат, а утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на върховенството на правото и доверието на гражданите и отговорността на институциите. Демокрацията не е даденост, тя е ежедневен избор на диалог пред конфронтацията, на разума пред крайността, на държавността пред популизма, на общото благо пред тесните партийни интереси. Това заяви депутатът от „Движение за права и свободи” Айтен Сабри от трибуната на Народното събрание, прочитайки декларацията на парламентарната група.

Тя призова всички сили в парламента да работят заедно. „Движение за права и свободи” винаги е отстоявало принципите на уважение, толерантност и равнопоставеност между всички български граждани, независимо от религиозната и етническата принадлежност", заяви Сабри. „България е най-силна, когато е единна, когато всяко семейство, всяка традиция намира своето достойно място в общия ни дом”, каза още депутатът.

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва

„В условията на динамична вътрешна и международна среда България се нуждае от ясна визия и устойчива политика. Основни приоритети на „Движение за права и свободи” са качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората; икономическа стабилност и растеж; модернизиране на икономиката, земеделието и гарантиране на продоволствената сигурност; преодоляване на социалните и регионални неравенства; подкрепа на младите семейства и децата; съхраняване и развитие на традиционните ценности, българската култура и модерното образование; европейско развитие като ефективен член на Европейския съюз; градивно партньорство със САЩ и евроатлантическата общност”, заяви депутатът.

Тя посочи, че ДПС ще бъде конструктивна и отговорна опозиция, ще подкрепя всяка политика, която защитава правата и свободите на хората и е в интерес на българските граждани и държавата. Също така подчерта, че ДПС ще бъде последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността, законността, нормите на демокрацията и правата на човека.

ВСИЧКО ЗА СТАРТА НА 52-РИЯ ПАРЛАМЕНТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова