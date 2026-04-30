-
-
-
-
-
-
Надежда Йорданова прочете декларацията на коалицията
Българското общество търси изход от политическата криза и хората не искат оправдания, а доказателства, че политиката служи на гражданите. Резултатът от изборите е ясен - първата политическа сила получи мнозинство и отговорност да управлява, а българските граждани дадоха своя глас за „Прогресивна България“ с една свръхзадача: демонтаж на модела „Борисов-Пеевски“. Това заяви от трибуната на Народното събрание Надежда Йорданова.
„От името на нашата парламентарна група заявявам: ние уважаваме вота на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция“, подчерта Йорданова. Тя добави, че коалицията няма да бъде страничен наблюдател и ще работи за:
Илияна Йотова: Очаквам стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите
Истинска съдебна реформа: Избор на нов ВСС и Инспекторат чрез правила, които прекратяват политическата търговия с кадри и гарантират независими професионалисти.
Спиране на корупционните схеми: Ревизия на имотното състояние по върховете на съдебната система.
Реформа в службите и НСО: Сваляне на охраната от НСО на лица като Бойко Борисов и Делян Пеевски, тъй като службата не може да бъде „частна гвардия“.
Фискална дисциплина: Край на бюджетния популизъм и хеликоптерните пари. Социалната отговорност и финансовата стабилност трябва да вървят ръка за ръка.
Честни избори: Връщане на 100% машинно гласуване и повече секции в чужбина, за да не бъде честността на вота централен обществен въпрос.
Йорданова бе категорична, че ПП-ДБ ще подкрепя всяка стъпка напред към модерна България и евроатлантическия път, но ще спира всяка крачка назад. „България няма интерес да се лута в тактическа мъгла. Нашето място е в силен Европейски съюз и силен съюз на демократичните държави“, заяви тя.
В заключение Надежда Йорданова призова за работа, която да върне изгубеното доверие. „Властта не е лиценз за подмяна. Законът, свободата и достойнството на гражданите са върховен приоритет“, завърши народният представител.
Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни