На последните парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани реши да сложи край на фрагментирания коалиционен модел и да даде пълно мнозинство на „Прогресивна България“. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС приема този резултат и в съответствие с него е готова да бъде дясно-консервативна, конструктивна и силна опозиция, която отстоява националния интерес, интереса на своите избиратели и упражнява ефективен парламентарен контрол.

Тази своя позиция заяви парламентарната група на ГЕРБ-СДС в декларацията, прочетена от депутата Тома Биков в първия ден на 52-рото Народно събрание.

„През изминалите 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, а през последните 5 изпадна в хронична политическа криза и невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. През тези години последователно призовавахме за повишаване на нивото на политическия дебат и предупреждавахме, че личните нападки, ниската политическа култура и постоянните скандали не рушат доверието само в отделни партии, а в цялата политическа система и нейните институции“, гласи още декларацията.

Според втората по сила формация в парламента изборният резултат ясно показва, че гражданите не дават просто мандат за управление, а широк мандат за дълбоки структурни реформи - не само в съдебната власт, но и в множество институции и обществени системи.

„Трябва да се подчертае, че голяма част от избирателите са подкрепили персонално Румен Радев. Оттук нататък той ще разполага с всички инструменти, за да реализира тези очаквания без необходимост от коалиционни компромиси. Това е огромна отговорност, която изисква бързи и прецизни действия. В стремежа си да осигурим стабилност направихме редица компромиси, включително отклонения от волята на собствените ни избиратели. Коалиционните управления и невъзможността за съставяне на редовен кабинет донесоха негативи, които ясно се отразиха на изборните резултати“, заяви Тома Биков от името на парламентарната си група.



Коалиция ГЕРБ-СДС категорично декларира, че в 52-рото Народно събрание ще подкрепя само решения, които съответстват на нейната програма и волята на избирателите ѝ.

„В българския парламент не е имало пълно мнозинство от победата на ОДС през 1997 г. Тогава това мнозинство дойде, за да замени провалилото се в реформите управление на БСП. Това е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, способно да отмени предизвикателствата на времето или да замести необходимостта от реформаторско управление“, припомниха от ГЕРБ-СДС.

Според коалицията от тази гледна точка днес дилемата пред пълното мнозинство на „Прогресивна България“ е ясна - непопулярни, но необходими реформи с десен профил или провал. „Какъв ще бъде изборът зависи не от опозицията, а от волята на господин Радев. Още в рамките на тази сесия предстои приемането на бюджета за 2026 г. Именно тогава ще стане ясно дали управляващите са готови да поемат отговорността, която им е възложена. Надяваме се с този бюджет да бъде поет курс към фискална консолидация, устойчиво намаляване на дефицита и провеждане на структурни реформи в ключови сектори“, добавиха от втората политическа сила.

ГЕРБ-СДС потвърди позицията си, че първата политическа сила има както правото, така и легитимността да излъчи председател на парламента и затова коалицията ще подкрепи кандидат на „Прогресивна България“ за този пост.

От ГЕРБ-СДС обаче уточниха, че тази подкрепа не бива да се тълкува като политическа договорка, а като опит за възстановяване на парламентарната традиция и за повишаване на политическата култура.

