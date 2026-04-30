Моята първа мисъл днес е за онези 1 444 920 български граждани, които вложиха своите надежди в „Прогресивна България”, осъзнаха колко са важни тези избори и надмогнаха примирението. Те с вота си дават възможност на коалицията да изведе страната от порочния кръг на сглобките на моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури. Това заяви от трибуната на Нардното събрание депутатът Петър Витанов от „Прогресивна България”, който прочете декларацията на коалицията.

По думите му еуфорията от изборите е минала. „До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, която последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата”, посочи той. Витанов акцентира, че ще „Прогресивна България” ще започне оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Той подчерта, че тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство и подкрепа и от други партии. Затова и призова процесът да не се саботира и другите формации и „да не шантажират мнозинството”.

Според Витанов олигархията е претърпяла поражение, а нейното отстраняване от институциите няма да е мигновено, но ще бъде последователено.

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва

„На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова етика. „Прогресивна България” няма да отвръща на агресията с агресия и на обидата с обида. Трябва да скъсаме с позорната практика важни закони да се гласуват с полупразна зала”, заяви още той в декларацията.

„Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. България не трябва да бъде употребявана в глобални сблъсъци. Международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ”, заяви той. „Тук бързам да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че манипулират гражданите и го правят, само за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но ЕС не е имунизиран срещу грешки. Ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция”, беше категоричен Витанов.

По отношение на промяната на Конституцията той каза, че „реформата, проведена от партиите от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа Основния закон и хвърли страната в опасно безвластие”.

Депутатът от „Прогресивна България” заяви още, че „след няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним”.

ВСИЧКО ЗА СТАРТА НА 52-РИЯ ПАРЛАМЕНТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова